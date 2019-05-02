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У Зеленского отреагировали на информацию о связях с экс-соратниками Януковича
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У Зеленского отреагировали на информацию о связях с экс-соратниками Януковича

четверг, 02 мая 2019, 12:36
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Члены команды новоизбранного президента Владимира Зеленского и он сам не контактировали в ходе избирательной кампании с бывшими членами "Партии регионов" и приближенными к бежавшему президенту Виктору Януковичу лицами.

Об этом сообщил бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир в интервью theБабель.

Так, журналисты поинтересовались информацией о том, что якобы бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов, оплатил часть предвыборной кампании Зеленского.

"Знаю, кто это, и это несусветная глупость. Да, мы сказали: ребята, кто хочет помогать — вот фонд, вносите деньги по закону. Просто так не приносите, хотя были люди, которые говорили, что готовы помочь финансово. В фонд мог перечислить деньги любой, но я не знаю, кто туда перечислял, у меня нет списка", - отметил Шефир.

По информации бизнесмена, который принимал активное участие в кампании, Портнов никогда не контактировал с представителями штаба кандидата.

"Он ни разу не был в штабе. Если Богдан с ним общается где-то, допускаю, он может общаться. Но Портнов — точно не наша команда и быть в ней не может… Мы хотим привести новых людей", - уточнил он.

Также Сергей Шефир отрицает контакты членов команды Владимира Зеленского с руководителями телеканала "Интер", поддерживаемого оппозиционными силами.

"Мы с Хорошковским не разговаривали с тех пор… С 2012 года, когда ушли с "Интера". Ни разу его не видел", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", ранее российские пропагандисты опубликовали материал, согласно которому Владимира Зеленского и его команду в ходе кампании якобы финансировал Фонд американского миллиардера Сороса, как выразились в материале, "мастера цветных революций".

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