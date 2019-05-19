​Зеленский прибыл на репетицию своей инаугурации: опубликовано видео

19 мая вечером новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Мариинский дворец на репетицию инаугурации президента Украины.

Соответствующее видео публикует "Громадське".

Известно, что репетиция продолжается, в частности, вокруг Верховной Рады Украины установили ограждение, а со стороны входа - металлоискатели. Также установлены большие экраны для зрителей.

Периметр возле Верховной Рады и входа в Мариинский дворец окружила полиция и Национальная гвардия Украины.

Кроме того, на периметре до завтрашнего утра ограничили проход. Журналистов также не впустили на территорию.

Ранее было неизвестно, будет ли присутствовать на репетиции Владимир Зеленский.

Володимир Зеленський прибув до Маріїнського палацу на репетицію інавгурації президента України pic.twitter.com/ByUGZQFTRr — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 мая 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", 20 мая в день инаугурации президента Владимира Зеленского в Киеве будет временно ограничено движение транспортных средств.