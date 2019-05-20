Два мэра собрались на выборы в Раду с общей партией: подробности

Мєры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов приняли решение баллотироваться на досрочные выборы в парламент в составе единой политической силы.

Как сообщает Lb.ua со ссылкой на собственные источники, речь идет об условной "партии мэров". По ожиданиям политиков, они получат хорошую поддержку от жителей юго-востока Украины.

По предварительной информации, избирательный список возглавит Кернес.

Формальной базой объединения может стать политическая сила Геннадия Труханова "Доверяй делам". Источник отмечает, что мэры рассчитывают на информационную поддержку холдинга "1+1".

Оба политика уже подтвердили свои намерения, но подчеркнули, что "никакой конкретики пока нет".

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