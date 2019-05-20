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Инаугурация Зеленского: появились фото с закрытой репетиции

понедельник, 20 мая 2019, 07:02
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Фото: 112

В воскресенье, 19 мая, состоялась закрытая репетиция инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, на которую не пускали журналистов.

Об этом сообщает 112 канал, публикуя фото.

Отмечается, что первая часть репетиции состоялась без Зеленского - его заменял статист. Сам Зеленский приехал к зданию Верховной Рады вечером.

На репетиции присутствовали военные, также военный оркестр сыграл свою партию.

Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая. Начало церемонии запланировано на 10:00 в помещении Верховной Рады.

Также ранее в полиции анонсировали введение ограничения на движение транспорта в центре города.

Подробнее об инаугурации и президентстве Зеленского, читайте в материале "Апострофа": Война с олигархами и воскрешение среднего бизнеса - Влад Росс рассказал о будущем Зеленского.

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