Инаугурация Зеленского: появились фото с закрытой репетиции

В воскресенье, 19 мая, состоялась закрытая репетиция инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, на которую не пускали журналистов.

Об этом сообщает 112 канал, публикуя фото.

Отмечается, что первая часть репетиции состоялась без Зеленского - его заменял статист. Сам Зеленский приехал к зданию Верховной Рады вечером.

На репетиции присутствовали военные, также военный оркестр сыграл свою партию.

Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая. Начало церемонии запланировано на 10:00 в помещении Верховной Рады.

Также ранее в полиции анонсировали введение ограничения на движение транспорта в центре города.

Подробнее об инаугурации и президентстве Зеленского, читайте в материале "Апострофа": Война с олигархами и воскрешение среднего бизнеса - Влад Росс рассказал о будущем Зеленского.