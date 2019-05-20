Инаугурация Зеленского: онлайн трансляция

20 мая в столице Украины, Киеве, прошла инаугурация победителя президентских выборов Владимира Зеленского.

"Апостроф" провел текстовый онлайн одного из главных событий года для Украины.

Торжественное заседание Верховной Рады по случаю принятия Зеленским присяги украинскому народу началось в 10:00 и продолжалось около 45 минут. После этого избранный президент принял участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия государственного флага Украины, которые состоялись в Мариинском дворце.

ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО: СМОТРЕТЬ ПОЛНОЕ ВИДЕО



11:40 Депутаты Верховной Рады спрогнозировали "Апострофу" появление указа о роспуске парламента уже сегодня, 20 мая. По их словам, выборы будут назначены на 14 июля. При этом они уверены, что до того никаких изменений ни в Избирательный кодекс, ни относительно снятия неприкосновенности принято не будет.

11:22 Смотрите также фотогалерею с инаугурации Зеленского.

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11:10 В сети появилось полное видео обращение Зеленского к украинцам.

11:02 Еще интересный момент из речи Зеленского. Он запретил чиновникам иметь в кабинетах свой портрет. "Президент вам не икона". Посоветовал повесить фото детей и, думая о них, принимать решения. У кварталовцев на этот счет - свое мнение.



10:50 Заседание ВР завершено, а у Зеленского продолжаются официальные мероприятия уже в качестве президента Украины.



10:45 Зеленский поставил перед Верховной Радой требование принять законы об уголовной ответственности за незаконное обогащение, отмене неприкосновенности депутатов, принять Избирательный кодекс и открыть списки на выборах.

Также призвал уволить глав СБУ, ГПУ и министра обороны.

"У вас на это 2 месяца", - сказал Зеленский и добавил, что распускает Раду.

В завершение он заявил, что следующие 5 лет будет делать все, чтобы украинцы улыбались.

Впоследствии спикер парламента Андрей Парубий объявил о закрытии торжественного заседания и сказал "было весело".

10:28 Зеленский обращается к украинцам. Начинает с детской шутки, когда его сын сказал "Пап, значит, я тоже президент?" Говорит, что это общая победа Украины, а не его личная. Говорит, что Украина будет Европой. Говорит, что каждый из нас погиб на Донбассе, каждый из нас заробитчанин, но обещает преодолеть это.

Зеленский также обратился ко всем украинцам, живущим за рубежом. Говорит, что нас 65 млн. Тех, кого родила Украины. Зовет всех вернуться в Украину и строить страну.

Говорит, что главная задача - остановить войну на Донбассе. Готов пожертвовать всем и даже своим постом ради мира.

Не мы начали эту войну, но мы ее завершим. Первым шагом к этому станет возвращение всех пленных украинцев.

Украинец это не в паспорте, украинец - это в сердце.

Зеленский предлагает Кабмину, который не способен справится с проблемами страны - взять бумажку и освободить свои кресла.

10:25 Все, Зеленский официальный президент Украины. А вот и кадр с булавой.

10:13 Верховная Рада, как и полагается, стоя встретила Зеленского, который улыбаясь вошел в сессионный зал ВР. После этого парламент спел Гимн Украины.

10:00 Зеленский уже в Раде. Глава парламента зачитывает список гостей инаугурации. Видео трансляцию смотрите здесь.

9:58 Зеленский уже прошел возле Верховной Рады, дружелюбно раздавая "пять" своим сторонникам. Люди почти сходят с ума.

9:52 Сообщается, что Зеленский уже пешком идет в Верховную Раду. Перед этим он опубликовал фото с супругой. "Новый этап. Мы готовы".

9:45 Друзья Зеленского под парламентом.

9:30 Вот что сейчас происходит под Верховной Радой.

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9:13 Под Раду пришел Евгений Кошевой. Рассказал, что присутствовать в парламенте во время инаугурации не будет. "Все по протоколу", - отшутился он на вопрос журналистов.





9:11 Под Верховной Радой уже полностью расстелили красную дорожку для Зеленского. Ее бюджетно прилепили к брусчатке двусторонним скотчем.

9:05 Появилось видео из Верховной Рады, на котором показали, как изменили трибуну для Зеленского и где будет сидеть первая леди Украины Елена Зеленская.

8:55 На инаугурацию прибыли бизнес-партнер Зеленского Борис Шефир, а также друзья по КВН Юрий Ткач и Игорь Ласточкин.

8:52 Тем временем ситуация на дорогах столицы серьезно ухудшилась.

8:40 К Верховной Раде прибыл почетный караул.

8:35 Стало известно о серьезном просчете организаторов инаугурации. Журналистам, которые аккредитировались для работы под Верховной Радой сообщили, что для них не предусмотрены туалеты. Всем желающим предлагают воспользоваться услугами близлежащего отеля "Киев". Впрочем, вернутся обратно на свое рабочее место будет не так просто, поскольку придется вновь пройти все круги "пропускных пунктов".

8:11 Сообщается, что Зеленский намерен прийти в Верховную Раду со стороны Мариинского парка. Также источники "Апострофа" говорят, что новоизбранный президент сделает какое-то заявление о роспуске парламента.

8:00 Народные депутаты, которые пришли на торжественное заседание Верховной Рады уже столкнулись с первыми проблемами. Как сообщает корреспондент "Апострофа", их отказываются пропускать в парламент через центральные двери, к которым уже расстелили красную дорожку.



7:52 Тем временем к Верховной Раде уже подтягиваются люди, желающие лично увидеть новоизбранного президента.



7:50 Судя по картам Киева, ситуация на дорогах в центре столицы пока выглядит не так критично, как ожидалось.



7:27 Тем временем в центре Киева уже чувствуется подготовка к важному событию. В частности, как и обещалось, были перекрыты некоторые улицы. Кроме того, в центре Киева наблюдается большое количество правоохранителей. "Апостроф" публикует первые фото.

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19 мая. Появилась программа инаугурации Зеленского. Торжественное заседание Верховной Рады по случаю принятия Зеленским присяги украинскому народу запланировано с 10:00 до 11:00. После этого избранный президент примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия государственного флага Украины, которые состоятся в Мариинском дворце.

До 11:50 запланировано приветствие президентом Украины и первой леди, Еленой Зеленской, глав иностранных делегаций в Мариинском дворце. Дальнейшее расписание, опубликованное пресс-службой Зеленского: 12:00 – 13:30 - участие президента Украины в приеме для глав иностранных делегаций по случаю вступления на пост президента Украины в Мариинском дворце, 14:30 - ориентировочно 17:00 - двусторонние встречи президента Украины с главами иностранных делегаций в администрации президента.

На церемонии инаугурации ожидаются 5 президентов других государств: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии; вице-президент Турции; премьер-министр Молдовы, глава парламента Азербайджана; 4 вице-премьера: Беларуси, Румынии, Словакии, Болгарии; 4 министра, от США - энергетики, от Канады - обороны, от Франции - по вопросам Европы, от Польши - глава МИД. Церемонию посетят также другие высокие гости.

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