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Как аукнется Украине "фишечка" Зеленского с Радой: появился печальный прогноз

понедельник, 20 мая 2019, 16:58
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Роспуск Верховной Рады Украины новым главой страны Владимиром Зеленским может вызвать внутриполитический кризис.

Об этом сообщает "Апостроф".

Объявление досрочных выборов парламента на сомнительной правовой основе может привести не только к "перезапуску", а и к внутриполитическому кризису. Для последней ситуации есть много предпосылок. Кроме того, это может стать серьезным "звоночком" для украинских западных партнеров. Они уже давно не считают Украину "важным регионом", а статус страны перешел в "проблемного партнера". По их мнению, у нас напрочь отсутствует уважение к закону и способность диалога между политическими элитами, даже насквозь прогнившими в результате коррупции.

Поэтому Зеленскому и его, еще не до конца сформированной и представленной широкой общественности команде, нужно заботится не только о "фишечках" и "красивой" картинке, но и понимать, что в условиях необъявленной войны и недремлющего восточного соседа, любой, даже самый незначительный кризис может привести к непоправимым последствиям. А такая турбулентность, в свою очередь, не сможет гарантировать полноценного обеспечения законности и легитимности избирательного процесса, а это уже говорит о том, что в течение ближайшего времени страна может оказаться вне правового поля, да еще и на фоне внутриполитического противостояния и "шатания" основных институтов власти.

К тому же, перевыборы парламента припадают на середину июля. Этот период традиционно характеризуется проведением со стороны России всевозможных провокаций и даже военных обострений по отношению к Украине. Таким образом, Россия сможет сыграть на повышение ставок не только под видом выдачи паспортов жителям ОРДЛО, но и путем активных военных действий. Поэтому даже без учета возможных перевыборов и отсутствия какого-либо намека на коалиционные формирования в новом парламенте, а тем более с учетом внутриполитического кризиса - к этому нужно быть готовым.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Роспуск Верховной Рады: перезапуск старой системы или новый кризис в Украине".

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