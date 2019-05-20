Как аукнется Украине "фишечка" Зеленского с Радой: появился печальный прогноз

Роспуск Верховной Рады Украины новым главой страны Владимиром Зеленским может вызвать внутриполитический кризис.

Об этом сообщает "Апостроф".

Объявление досрочных выборов парламента на сомнительной правовой основе может привести не только к "перезапуску", а и к внутриполитическому кризису. Для последней ситуации есть много предпосылок. Кроме того, это может стать серьезным "звоночком" для украинских западных партнеров. Они уже давно не считают Украину "важным регионом", а статус страны перешел в "проблемного партнера". По их мнению, у нас напрочь отсутствует уважение к закону и способность диалога между политическими элитами, даже насквозь прогнившими в результате коррупции.

Поэтому Зеленскому и его, еще не до конца сформированной и представленной широкой общественности команде, нужно заботится не только о "фишечках" и "красивой" картинке, но и понимать, что в условиях необъявленной войны и недремлющего восточного соседа, любой, даже самый незначительный кризис может привести к непоправимым последствиям. А такая турбулентность, в свою очередь, не сможет гарантировать полноценного обеспечения законности и легитимности избирательного процесса, а это уже говорит о том, что в течение ближайшего времени страна может оказаться вне правового поля, да еще и на фоне внутриполитического противостояния и "шатания" основных институтов власти.

К тому же, перевыборы парламента припадают на середину июля. Этот период традиционно характеризуется проведением со стороны России всевозможных провокаций и даже военных обострений по отношению к Украине. Таким образом, Россия сможет сыграть на повышение ставок не только под видом выдачи паспортов жителям ОРДЛО, но и путем активных военных действий. Поэтому даже без учета возможных перевыборов и отсутствия какого-либо намека на коалиционные формирования в новом парламенте, а тем более с учетом внутриполитического кризиса - к этому нужно быть готовым.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Роспуск Верховной Рады: перезапуск старой системы или новый кризис в Украине".