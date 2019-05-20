Будут сравнивать с Путиным: главные опасности роспуска Зеленским Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение распустить Верховную Раду. Об этом он объявил на своей инаугурации, состоявшейся 20 мая. О последствиях этого решения "Апострофу" рассказал политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

Верховная Рада, скорее всего, будет подавать в суд, поскольку "Народный фронт" 17 мая объявил о выходе из коалиции. Мол, нужно отсчитывать 30 дней с момента выхода "фронтовиков" из коалиции.

Также будет проблема с ЦИК, которая должна будет назначить дату выборов. А ЦИК по большей части подконтрольна Порошенко. Но на них будет оказываться влияние и давление других групп, которые тоже заинтересованы в роспуске Рады.

Порошенко, конечно, бурно отреагирует на указ Зеленского, но его будут пытаться нейтрализовать уголовными расследованиями и делами. Не просто так и Портнов вернулся в Украину, который имеет зуб на Петра Алексеевича и будет в авангарде нейтрализации Порошенко.

Если Порошенко нейтрализуют, то все назначения его людей потеряют особое значение и тогда выборы могут состояться. Возможно, уже есть договоренность с Порошенко: мы тебя не трогаем, но твое ЦИК быстро назначает дату выборов.

Сомневаюсь, что это было импульсивное решение Зеленского. В его окружении наверняка просчитали все варианты, учитывая возможность подачи в суд, сложности работы ЦИК, которая должна будет назначить дату выборов. То есть скорее всего есть определенный консенсус среди главных бенефициаров и финансово-промышленных групп в Украине, которые готовы менять все представительство во власти.

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Плюс, могут быть еще и внутренние договоренности – Зеленский распускает Раду, а они меняют избирательную систему, опуская проходной барьер до 3%, разрешая блоки, и делая так, чтобы каждая ФПГ получила себе по пару фракций, тем самим не дав Зеленскому с еще одним субъектом создать коалицию. То есть если "Слуга народу" и получит 40%, то это еще не 226 депутатов. Можно, конечно, попытаться добрать "мажоритарниками". Но в любом случае, ему нужна еще одна сила, чтобы сформировать коалицию. Да, возможна коалиция в составе двух сил: "Слуга народу" и, возможно, "Батькивщина" или какая-то другая политическая сила.

А так, они сегментируют парламент, и, чтобы создать коалицию, нужно будет 5-6 фракций, за каждой из которых будет стоять определенный интерес. Это, в свою очередь, нейтрализует или минимизирует возможный ущерб, который может сделать Зеленский.

Что касается депутатов из "Народного фронта", то они ничего не теряют. Да, они попытались нейтрализовать, у них не получилось, но теперь депутаты могут за два месяца попытаться перейти в другие политические силы.

Большинство для Зеленского

Здесь надо садиться и считать. Если останется действующая система, то будет по 225 человек по спискам и округам. Если брать сегодняшние рейтинги, то 40% "Слуги народа" – это 90 мест в парламенте. А где еще добрать 136 мест? По "мажоритарке"? Сомнительно в пределах нынешней системы.

Но если будет только пропорциональная система, то тогда все-равно будут создавать с кем-то коалицию, поскольку в ней должны быть два субъекта.

Однако "Слуга народа" может и больше 40% набрать. Ведь все хотят "поиметь" старую систему и для людей воплощение Зеленского – это как раз тот вариант, который хочет большинство украинцев. Если мы сейчас видим поддержку на уровне 40%, то на выборах может быть и 50-60%. Тогда у Зеленского будет большинство в парламенте и ему не нужна будет коалиция.

Пока это сложная задача. К тому же, однопартийное большинство в парламенте – это нонсенс и попахивает авторитаризмом и тоталитаризмом. И его обязательно будут сравнивать с тем же Путыним. Это вырождение общественного сознания с одной стороны, но с другой стороны для украинцев это может быть криком души.