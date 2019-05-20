Совбез ООН проведет срочное заседание по Украине из-за паники Москвы

20 мая Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона о государственном языке.

С таким заявлением выступил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, заседание пройдет по инициативе российской стороны.

В России считают, что данный закон "противоречит букве и духу минских договоренностей".

Заседание Совбеза ООН запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что Верховная Рада отклонила постановление, которым народные депутаты предлагали отменить результаты голосования во втором чтении и в целом за законопроект о языке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Украины Петр Порошенко поставил подпись под законопроектом о языке, который ранее поддержал украинский парламент.