Порошенко принял решение по языковому закону

Президент Украины Петр Порошенко поставил подпись под законопроектом о языке, который ранее поддержал украинский парламент.

Как написал глава государства на своей странице в Facebook, подписанием закона о функционировании украинского языка как государственного он сделал один из важнейших шагов для сохранения украинской государственности.

"Язык – это фундамент, на котором строится нация и государство. Подчеркиваю, что этот закон никак не затрагивает ни одного языка нацменьшинств, проживающих в Украине. Я горжусь тем, что удалось без давления или принуждения сделать за последние 5 лет так, чтобы это законодательное урегулирование никого не ущемляло", - написал он.

Порошенко подчеркнул, что в законе предусмотрено мнения всех заинтересованных сторон, исповедующих государственную политику.

"Единственное мнение, которое мы не собирались учитывать, - это мнение Москвы. Пусть занимаются русским языком. А украинцам мы просто дали право слушать украинские песни, смотреть украинские фильмы, читать украинские книги. Потому что люди стремятся это делать. Это модно и драйвово. А немодно – не знать украинского языка!" - отметил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилось фото магазинной полки из Кропивницкого с корреспонденцией на продажу, где всего 12% изданий – на украинском языке.