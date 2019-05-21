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​Что изменилось на Банковой с приходом Зеленского: опубликованы символичные фото

вторник, 21 мая 2019, 13:41
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Сразу после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского проход на улицу Банковую стал свободным для всех желающих.

Об этом написал блогер Петр Петриченко в Facebook, публикуя соответствующие фото.

"С улицы Банковой в Киеве, где находится Администрация президента, убрали границы представителей Национального гвардии. Ворота, которые закрывали территорию под Администрацией президента, открыты. Проход в АП сейчас свободен, без каких-либо проверок...", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский и лидеры фракций Верховной Рады провели переговоры, результатом которых стало проведение досрочных парламентских выборов 21 июля.

Подробнее о том, к чему приведет решение Владимира Зеленского распустить Раду, читайте в материале "Апострофа": Роспуск Верховной Рады: перезапуск старой системы или новый кризис в Украине.

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