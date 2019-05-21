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Зеленский договорился с нардепами о досрочных выборах в Раду: названа дата

вторник, 21 мая 2019, 13:07
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Фото: President.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры фракций Верховной рады провели переговоры, результатом которых стало проведение досрочных парламентских выборов 21 июля.

Соответствующее видео с брифинга Зеленского опубликовано в YouTube.

Указ президента, о выборах в Раду, скорее всего, будет завтра, 22 мая. "Консультации прошли. Ориентировочно выборы на 21 июля. Но мы должны изменить избирательное законодательство", - рассказал нардеп Олег Ляшко.

Кроме того, он отметил, что Зеленский направит главе парламента письмо для проведения внеочередного заседания ВР для изменения избирательного законодательства.

Согласно Конституции решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады принимается президентом после консультаций с председателем Верховной Рады, его заместителями и председателями депутатских фракций.

В то же время первый вице-спикер Совета Ирина Геращенко отметила, что досрочные выборы могут быть назначены на дату 21 или 28 июля.

"Насколько мы понимаем новый президент планирует выпустить указ (о роспуске Верховной Рады - ред.) Не сегодня, а в ближайшие дни для того, чтобы соблюсти этот срок, чтобы выборы состоялись в воскресенье через 60 дней. Это будет или 21 июля, или 28 июля", - заявила Геращенко.

На встрече присутствовали председатель Верховной Рады Андрей Парубий, вице-спикеры Ирина Геращенко и Оксана Сыроид. Кроме того во встрече участвовали Артур Герасимов, председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко"; Максим Бурбаки, председатель фракции партии "Народный фронт"; Вадим Новинский, председатель фракции партии "Оппозиционный блок"; Олег Березюк, председатель фракции партии "Самопмич"; Олег Ляшко, лидер фракции Радикальной партии; Юлия Тимошенко, председатель фракции партии "ВО" Батькивщина "; Ярослав Москаленко, председатель депутатской группы "Воля народа", Виталий Хомутынник, сопредседатель депутатской группы "Партия "Возрождение". Также на встрече присутствовала председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Подробнее о том, к чему приведет решение Владимира Зеленского распустить Раду, читайте в материале "Апострофа": Роспуск Верховной Рады: перезапуск старой системы или новый кризис в Украине.

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