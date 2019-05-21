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​Что предложил Зеленский депутатам Рады: видео и все подробности

вторник, 21 мая 2019, 14:15
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Президент Украины Владимир Зеленский на консультациях с главами парламентских фракций и групп предложил изменениями в избирательное законодательство отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.

Об этом заявил на брифинге сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник.

"Президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести несколько правок, внести короткий законопроект с несколькими правками. Первая правка – отменить мажоритарную систему. Вторая правка – снизить проходной барьер до 3%", - сообщил он журналистам у здания администрации президента.

Зеленский также намерен просить Верховную Раду провести внеочередное заседание, чтобы утвердить изменения в избирательном законодательстве.

"Согласно этим консультациям, есть такая инициатива новоизбранного президента: обратиться к Верховной Раде относительно проведения внеочередной Верховной Рады, на которой провести такие изменения законодательства. Все фракции и политические группы будут определяться", - сказала журналистам у здания администрации президента после консультаций у главы государства первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Одновременно, по словам советника Зеленского и адвоката олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана, в команде Зеленского склоняются к тому, что датой проведения досрочных парламентских выборов нужно назначить 21 июля 2019 года.

"Мы видим для себя более допустимую дату голосования - 21 июля 2019 года. Сейчас идет консультация с ЦИК по процедуре выборов. Возможно, обращение к председателю ВР Андрею Парубию о созыве на завтра, 22 мая, внеочередной сессии и принятия изменений в закон о выборах народных депутатов. Сейчас есть понимание, что возможно будут проголосованы изменения в закон о выборах народных депутатов, которые отменят мажоритарную систему. Останется только пропорциональная партийная система. Дополнительным условием таких изменений является снижение процентного барьера. Еще один важный момент - уменьшение сроков тендерных закупок, которые будут проводиться ЦИК. Это будет поставлено перед Верховной Радой", - сказал он.

Богдан также заявил, что возможно с публикацией указа о досрочных выборах придется потянуть пару дней, чтобы депутаты успели проголосовать за законы и подписать их.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский и лидеры фракций Верховной рады провели переговоры, результатом которых стало проведение досрочных парламентских выборов 21 июля.

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