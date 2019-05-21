​Эти найдут, за что посадить: соцсети бурно обсуждают угрозу Портнова посадить Порошенко за решетку

В сети бурно обсуждают слова бывшего замглавы Администрации президента при Викторе Януковиче, юриста Андрея Портнова по поводу преследования сдавшего свои полномочия президента Петра Порошенко.

Журналисты и блогеры активно комментируют в соцсетях заявление Портнова.

"Друзья, сегодня Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении. Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий. Этим действием мы приобретаем ряд процессуальных прав, которые используем в зависимости от официальной реакции этого органа в течение нескольких дней. Будем публично информировать. Копия заявления здесь", - написал Портнов.

"Кстати, Портнов уже заявил, что будет преследовать Порошенко и его окружение, и намеревается отправить их за решетку. И учитывая опыт 2010-2014, я почему-то не сомневаюсь, что уж он-то эти угрозы будет реализовывать, в отличие от болтуна Луценко. Эти найдут, за что посадить…", - прокомментировал его пост журналист Денис Казанский в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", в Украине начали активно обсуждать возвращение в страну бывшего юриста экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.

Также сообщалось, что политолог Виктор Андрусив, входящий в команду новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, поинтересовался у генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, будет ли Портнов притянут к ответственности.