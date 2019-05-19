У Зеленского отреагировали на возвращение Портнова в Украину

Политолог Виктор Андрусив, входящий в команду новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, поинтересовался у генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, будет ли притянут к ответственности бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

На своей странице в Facebook он написал пост-обращение к Луценко.

"Юрий Луценко я правильно понимаю, что вы все еще на посту Генерального прокурора? И именно за вашего бездействия сегодня прилетел Портнов и пошел свободно гулять?" - написал он.

В ответ на это Луценко ответил: "А у вас есть доказательства по его преступлениям?".

Андрусив в комментариях напомнил, что Портнов причастен к принятию скандальных законов, после которых произошли кровавые столкновения на Майдане.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украине и за границей была создана специальная группа экспертов, занимающаяся расследованиями правонарушений окружения Петра Порошенко.