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Играют в наперстки: Саакашвили высказался о возвращении в Украину
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Играют в наперстки: Саакашвили высказался о возвращении в Украину

вторник, 21 мая 2019, 17:22
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Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, которому был запрещен въезд в Украину, заявил, что готов вернуться.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Третий президент Грузии Саакашвили подчеркнул, что хочет приехать на территорию Украины, но украинские суды затягивают с рассмотрением его дел.

"По отношению ко мне была нарушена справедливость. Я соскучился по Украине, по своим друзьям и близким. Я считаю Украину своим вторым домом, Киев, как и Одессу, – своими родными городами. Гражданства меня лишили искусственно. В суде мои дела не рассматриваются. Они говорят, что надо экспертизу провести, а на экспертизу у них двухлетняя очередь. Со мной играют в наперстки", - заявил Саакашвили.

Он также отметил, что новый президент Украины Владимир Зеленский на церемонии инаугурации сказал, что все украинцы, желающие строить новое государство, могут приехать в страну.

"Он обещал всем гражданство. Мне нужно его восстановить. А для начала нужно просто пустить меня на территорию Украины. Погранвойска получили запрет от Порошенко на мой въезд. Надеюсь, что он будет отменен очень быстро. Я собираюсь прилететь в Украину – вот мой ответ. До встречи в Киеве!" – добавил Саакашвили.

Однако в своем видеообращении политик точную дату приезда в Украину не назвал.

Как сообщал "Апостроф", еще 3 апреля бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявлял, что планирует вернуться в Украину. Тогда политик говорил, что он сделает это после того, как Владимир Зеленский победит во втором туре выборов.

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