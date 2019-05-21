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Зеленский пояснил, чем Рада "заслужила" досрочный роспуск

вторник, 21 мая 2019, 14:45
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Поводом для досрочного роспуска Верховной Рады Украины восьмого созыва стал низкий уровень доверия украинцев.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте президента Украины.

"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции", - заявил Владимир Зеленский.

Также президент инициировал принятие изменений в действующее избирательное законодательство, в частности об отмене мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3%.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский договорился с нардепами о досрочных выборах в Раду и назвал дату.

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