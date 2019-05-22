Достаточно нажать кнопку: сети удивило исчезновение указа Зеленского с президентского сайта

С сайта президента Украины Владимира Зеленского исчез указ, которым он назначил заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль на должность заместителя главы Администрации президента.

Внимание на это обратила журналист Кира Толстякова.

"Не то, чтобы я медитировала на сайте над указами президента, но решила проверить - и один из документов внезапно не нашла. Под номером 309. Он касался назначения заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль на должность заместителя главы Администрации президента. Был указ - и исчез", - написала она в Facebook.

После этого "Украинская правда" сообщила, что сама Зеркаль отказалась от должности.

"Вот так. Не надо уже отменять указ. Достаточно нажать кнопку "удалить". Профессиональная команда", - пишет в Facebook Александр Гром.

По состоянию на утро 22 мая на сайте действительно отсутствует указ под номером 309.

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