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Мир, дружба, капитуляция: в сети волна гнева из-за идеи Зеленского провести референдум о переговорах с Россией

среда, 22 мая 2019, 07:55
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В сети активно обсуждают возможный референдум по отношениям между Украиной и Россией, который предложил провести глава Администрации президента Украины Андрей Богдан.

Так, украинские активисты и журналисты высказались против такого развития событий и считают это огромной ошибкой.

"Референдум по поводу мира, то есть капитуляции, с Россией? Это что, попытка прикрыть свои переговоры с врагом о капитуляции в обмен на должность генерал губернатора Малороссии?

Или вы, считаете всех идиотами и думаете, что мы думаем, что вас действительно интересует мнение этих, как вы их называете лохов, терпил, планктонов, ну вообщем электората...? Может не надо так опасно переигрывать? А то, можно самих себя переиграть..." - пишет Марк Гордиенко в Facebook.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о возможной встрече с новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским.

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