У Зеленского задумали референдум по "российскому" вопросу

Президент Украины Владимир Зеленский планирует инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил глава Администрации президента Украины Андрей Богдан.

"Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", - заявил новый глава АП.

Как сообщал "Апостроф", президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о возможной встрече с новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, российский публицист Леонид Радзиховский заявил, что Владимир Путин своим указом об упрощении получения российского гражданства для жителей ДНР-ЛНР поднял ставки в противостоянии с Украиной, в том числе для избранного президента Владимира Зеленского.