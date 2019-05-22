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​Сумели за один день: сети разгневали слова человека Зеленского о победе над олигархами

среда, 22 мая 2019, 09:59
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В сети поднялась волна возмущения из-за слов главы Администрации президента Украины Андрея Богдана о том, что олигархи больше не будут управлять страной.

Об этом он заявил 21 мая в эфире телеканала "112 Украина".

Так, Богдан сообщил, что после президентских выборов 2019 года олигархи уже не будут управлять страной, и они хотят одинаковых правил игры с другими гражданами.

"Точно уже олигархи не управляют страной, как раз выборы это поменяли. Будут ли они влиять на жизнь общества? Точно не через администрацию президента. И я, как никто в этой стране, могу вам сказать, мне кажется, что олигархи уже хотят одинаковых правил игры с другими гражданами. Потому что как только ты начинаешь думать, что самый лучший и самый умный, у тебя начинаются проблемы", - сказал он.

Богдан подчеркнул, что у "того, кто будет действовать во вред обществу и украинскому народу, будут возникать проблемы".

Пользователи сети не без сарказма отреагировали на соответствующее заявление главы АП.

Как сообщал "Апостроф", новый глава Администрации президента Андрей Богдан подпадает под закон о люстрации и, вероятно, не может занимать эту должность.

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