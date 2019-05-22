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​Указ подписан: названо новое имя секретаря СНБО

среда, 22 мая 2019, 16:17
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает LIGA.net.

"Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан", - заявил он.

По словам Рябошапки, указ о назначении будет опубликован в ближайшее время.

Ранее о том, что кандидатуру Данилюка рассматривают на должность секретаря СНБО заявлял глава Администрации президента Андрей Богдан.

Как сообщал "Апостроф", лидер партии "Слуга народа", руководитель студии "Квартал 95" Иван Баканов назначен на должность первого заместителя Службы безопасности Украины.

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