Украина объяснилась перед Совбезом ООН за закон о языке

В среду, 22 мая, в Совет безопасности ООН было направлено письмо, в котором четко объясняется вся абсурдность нападок России по поводу языкового закона в Украине.

Соответствующая копия письма появилась в распоряжении у украинских журналистов, аккредитованных при ООН.

"Запрос России (по обсуждению "языкового закона", - прим. ред.) ... это еще одна попытка манипуляции с ее стороны Минскими договоренностями и отвлечения внимания от российской агрессии против Украины. Запрос на проведение заседания имел только одну цель - дать российской делегации трибуну для распространения ее пропаганды по "страданий" русскоязычного населения в Украине", - говорится в письме.

Кроме того, украинский дипломат Владимир Ельченко, написавший письмо, пояснил действующему председателю Совбеза, что принятие закона не имеет никакого отношения к выполнению Минских соглашений.

"Это внутренние дела Украины и Совет безопасности, в функции которой входит поддержание международного мира и безопасности, не имеет рассматривать вопросы функционирования государственного языка в Украине", - добавил он.

Ельченко также предоставил исчерпывающий перечень запретов украинского языка в рамках политики русификации, которую Москва проводила по отношению Украины по меньшей мере с 1720 по 1989 год, чтобы предоставить нынешним дискуссиям исторического контекста.

"Естественно, что возникает вопрос, почему Россия так упорно пытается уничтожить украинский язык. Ответ прост. Потому что украинский язык и идентичность до сих пор воспринимаются российскими правителями как экзистенциальная угроза идеи "русского мира", - пояснил он.

По словам Ельченко, учитывая это, не удивляет, что Россия захотела вынести этот вопрос на заседание Совбеза ООН.

"Однако как показало процедурное голосование, Совет - не то место, куда Москве следует приносить свои внутренние переживания. Зато, Россия должна сконцентрироваться на восстановлении, создании, построении и развитии отношений со своими соседями, основанных на принципах уважения к национальному суверенитету и невмешательстве во внутренние дела", - подытожил дипломат.

Как сообщал "Апостроф", ранее Совбез ООН поставил на место Россию в связи с законом об украинском языке.