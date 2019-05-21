Совбез ООН поставил на место Россию в связи с законом об украинском языке: видео

Совет безопасности ООН на заседании 20 мая отказался рассматривать по требованию России принятый в Украине закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Решение об отказе рассматривать вопрос было принято в начале заседания.

"Мы сожалеем о том, что председатель не прислушался к просьбе шести делегаций отложить это заседание. Мы призываем членов Совета безопасности проголосовать против проведения этого заседания", - заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатра.

Он отметил, что данный вопрос нужно рассматривать в контексте прекращения огня, вывода тяжелых вооружений, возвращения власти Украины в оккупированные районы Донбасса, вывода иностранных войск и роспуска незаконных вооруженных формирований на этой территории.

Инициативу России поддержали 5 стран (Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская республика и Экваториальная Гвинея), 6 проголосовали против (США, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия и Польша), 4 государства воздержались.

Представитель РФ Василий Небензя заявил в свою очередь, что закон о языке якобы нарушает дух и букву Минских договоренностей.

Как сообщал "Апостроф", 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 15 мая президент Петр Порошенко поставил подпись под законопроектом.

Закон укрепляет позицию украинского языка в государственном управлении, сфере услуг, образовании и СМИ. Предусмотрена ответственность должностных лиц за незнание языка, но она будет действовать только через три года с даты принятия закона. При этом закон не ограничивает личного общения на всех языках и свободного употребления языков национальных меньшинств.