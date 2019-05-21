RU   UA   EN  

вторник, 21 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 мая

07:35
​Прикарпатье накрыли ливни с гигантским градом: фото и видео масштабного потопа
07:34
В NASA засекли огромный астероид, который может "разорвать" Землю: фото и видео
07:14
Совбез ООН поставил на место Россию в связи с законом об украинском языке: видео
06:56
​Шоу Зеленского с бусиками: самые яркие фотожабы на инаугурацию президента
06:45
Два бокала в день: ученые раскрыли секреты долголетия
06:30
Гороскоп на 21 мая: Львы будут много переживать, а Раки могут пострадать
06:28
Для украинской армии разработали боевого робота "Ласку": фото и подробности
05:29
Американцы разлучили влюбленных, которые живут на разных континентах
04:22
Названы топ-10 самых надежных подержанных авто
03:30
В неволе не размножаются: Крым накрыла новая беда
02:25
Hubble показал впечатляющее фото смерти галактики
01:22
В сети показали всадников апокалипсиса на инаугурации Зеленского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Совбез ООН поставил на место Россию в связи с законом об украинском языке: видео

вторник, 21 мая 2019, 07:14
переглянути новину українською

Совет безопасности ООН на заседании 20 мая отказался рассматривать по требованию России принятый в Украине закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Решение об отказе рассматривать вопрос было принято в начале заседания.

"Мы сожалеем о том, что председатель не прислушался к просьбе шести делегаций отложить это заседание. Мы призываем членов Совета безопасности проголосовать против проведения этого заседания", - заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатра.

Он отметил, что данный вопрос нужно рассматривать в контексте прекращения огня, вывода тяжелых вооружений, возвращения власти Украины в оккупированные районы Донбасса, вывода иностранных войск и роспуска незаконных вооруженных формирований на этой территории.

Инициативу России поддержали 5 стран (Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская республика и Экваториальная Гвинея), 6 проголосовали против (США, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия и Польша), 4 государства воздержались.

Представитель РФ Василий Небензя заявил в свою очередь, что закон о языке якобы нарушает дух и букву Минских договоренностей.

Как сообщал "Апостроф", 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 15 мая президент Петр Порошенко поставил подпись под законопроектом.

Закон укрепляет позицию украинского языка в государственном управлении, сфере услуг, образовании и СМИ. Предусмотрена ответственность должностных лиц за незнание языка, но она будет действовать только через три года с даты принятия закона. При этом закон не ограничивает личного общения на всех языках и свободного употребления языков национальных меньшинств.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском

Начхать на Украину: о чем Путин пытается договориться с США

Путин задумал большую сделку с США по Украине: что нужно знать

Разменная монета или поле боя: что будет с Украиной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: