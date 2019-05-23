​Казнить нельзя помиловать: на сайте АП разыгралась война петиций об отставке Зеленского

На официальном сайте президента Украины зарегистрировано 13 электронных петиций по поводу отставки президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на сайте главы государства в разделе "Электронные петиции".

Петиции касаются отставки нового украинского лидера, однако, в некоторых из них речь идет именно об отмене петиций об отставке Зеленского. Зарегистрировано также петиции "в поддержку" нового президента и "против отставки".

Как сообщал "Апостроф", Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с общественными активистами заверил их, что референдум по вопросу отношений и возможных мирных договоренностей с Россией не будет иметь никаких законодательных последствий.

Также сообщалось, что 23 мая в издании "Урядовый курьер" был опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.