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​Казнить нельзя помиловать: на сайте АП разыгралась война петиций об отставке Зеленского

четверг, 23 мая 2019, 17:34
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На официальном сайте президента Украины зарегистрировано 13 электронных петиций по поводу отставки президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на сайте главы государства в разделе "Электронные петиции".

Петиции касаются отставки нового украинского лидера, однако, в некоторых из них речь идет именно об отмене петиций об отставке Зеленского. Зарегистрировано также петиции "в поддержку" нового президента и "против отставки".

Как сообщал "Апостроф", Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с общественными активистами заверил их, что референдум по вопросу отношений и возможных мирных договоренностей с Россией не будет иметь никаких законодательных последствий.

Также сообщалось, что 23 мая в издании "Урядовый курьер" был опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.

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