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Скандал с "люстрацией" главы администрации Зеленского: в Минюсте указали на важный нюанс

четверг, 23 мая 2019, 12:25
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Министерство юстиции не может обжаловать назначение главой Администрации Президента Андрея Богдана, подпадающего под действие закона "Об очищении власти" (люстрации).

Об этом говорится в ответе министерства на запрос "Украинских новостей".

Минюст заявляет, что Богдан подпадает под действие закона о люстрации и не имеет права занимать должность главы Администрации.

В то же время министерство заявляет, что не может на данный момент обжаловать в суде это назначение.

"Дополнительно сообщаем, что в решении Палаты Верховного Суда от 15.03.2018 по делу № 800/414/17 по иску Министерства юстиции Украины к Высшему совету правосудия о признании противоправным и отмене решений, обязательстве совершить действия Верховный Суд отметил, что Минюст не наделен полномочиями по обращению с иском в суд при обеспечении проведения проверки, предусмотренной Законом, поскольку такое право прямо не указано в Положении о Министерстве юстиции Украины", - сказано в ответе на запрос.

Минюст подчеркивает, что письма министерств, других центральных органов исполнительной власти не являются нормативно-правовыми актами, они имеют информационный характер и не устанавливают правовых норм.

Также министерство объяснило, что имени Богдана нет в Едином государственном реестре люстрированных лиц, потому что он был уволен с должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики до вступления в силу закона о люстрации.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", новый глава Администрации президента Андрей Богдан подпадает под закон о люстрации.

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