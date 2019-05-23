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Скандал с переговорами о мире: сети встревожил приказ командирам ВСУ

четверг, 23 мая 2019, 10:10
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В четверг, 23 мая, в различные воинские части Украины поступил документ, в котором предписывается провести изучение отношения личного состава к переговорам с боевиками так называемых ДНР и ЛНР.

Об этом сообщают волонтеры благотворительного фонда "Вернись живым".

"Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношения военнослужащих касательно возможных переговоров с "ДНР"\"ЛНР" и в срок до 16:00 24.05.2019 г. через управление морально-психологического обеспечения (доложить. - ред.) анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного", - говорится в документе

По информации волонтеров, документ был подписан и вступил в силу 18 мая 2019 года. Новый начальник Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Руслан Хомчак, заменил генерала армии Виктора Муженко на этом посту 21 мая.

Напомним, подробнее о перспективах окончания конфликта на Донбассе читайте в материале "Апострофа": У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук.

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