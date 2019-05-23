У Зеленского выступили с новой инициативой из-за Крыма и войны на Донбассе

Команда нового президента Украины Владимира Зеленского планирует провести перепись населения страны.

Об этом сообщает ресурс Lb.ua, ссылаясь на слова Руслана Стефанчука, идеолога партии "Слуга народа".

Как поделился Стефанчук, без переписи населения нельзя запустить ни одну реформу.

"Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 - это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нормы представления нарушены и количество народных депутатов надо пересмотреть", - заявил он.

Отметим, что население Украины уменьшилось в связи с аннексией Крыма Россией и из-за оккупации и войны на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", директор Института демографии Элла Либанова рассказала о демографической ситуации в Украине.