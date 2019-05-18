​У Зеленского назвали одну из важнейших задач первых 100 дней

Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского намерена в первые 100 дней провести "аудит государства".

Об этом сообщает "112 канал", ссылаясь на слова идеолога команды Зеленского Руслана Стефанчука.

Такое решение приняли для того, чтобы понять, в каком состоянии они получают государство.

"Блестящий вопрос (о переписи населения, - ред.) и он у нас стоит одним из первых. Потому что мы начали с того, что на сегодня никто не понимает, что в государстве есть, и кто в государстве есть. Для того, чтобы делать какие-либо преобразования, мы должны знать человеческий ресурс, финансовый ресурс и временной ресурс. На сегодня - у нас в программе это вписано и это то, чем мы займемся в первые 100 дней - это объявление аудита государства, мы должны понять, в каком состоянии сегодня переходит государство", - заявил Стефанчук.

По его словам, команда Зеленского будет привлекать и украинские институты, на которых возложена эта обязанность законом и обязательно международные институты.

"Разумеется, не во всех сферах мы можем привлечь международные институты, потому что это связано с государственной тайной. Но для нас важно сегодня понять, каково состояние финансовых обязательств в Украине, состояние инфраструктуры в Украине, состояние международных обязательств, где мы, в каком мире, и что очень важно, о чем говорил зритель, сколько реально людей в Украине", - прокомментировал Стефанчук.

По словам идеолога команды Зеленского, от результатов переписи населения зависит и количество депутатов в Верховной Раде, социальные программы и другое.

"Это же не нормально, что у нас сегодня - мы даже не знаем не только сколько людей, а сколько людей имеют какой-то правовой статус, потому что если вы заглянете в любую областную администрацию, вы увидите, что там половина людей, которые имеют инвалидность второй группы, чернобыльцы, так далее - люди, которые никогда там не были. Нам нужно провести аудит, и только после этого мы можем честно с народом начать дискуссии, как ее развивать", - добавил Стефанчук.

Отмечают, что по состоянию на начало 2017 года население Украины составляло более 42 580 000 человек, а на начало 2018-го сократилось почти до 42 390 000 человек.

Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48 457 000 человек. Новую перепись изначально планировали провести в 2012 году, но переносили ее три раза: в 2013, 2016 годах и на 2020 год.

В июле 2018 года Кабмин поручил Госкомстату провести в декабре 2019 года пробную перепись населения.

Как сообщал "Апостроф", новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому не выгодно распускать Верховную Раду, поскольку он попросту может превратить ее в игрушку для битья.