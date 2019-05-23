​Вакарчук намекнул на отставку Зеленского после референдума: видео

Лидер группы "Океан Эльзы", новоиспеченный политик Святослав Вакарчук заявил, что референдум - это народное волеизъявление, а не перекладывание ответственности на народ, а также намекнул на отставку президента Владимира Зеленского.

Соответствующее видеообращение опубликовано на его странице в Facebook.

"В последнее время мы много говорим о референдуме. Референдум - действенный способ народного волеизъявления. Например, в 1991 году акт о провозглашении независимости Украины был скреплен референдумом. Но референдум - это народное волеизъявление, а не перекладывание ответственности на народ", - сказал он.

По словам Вакарчука, настоящий лидер выходит к людям с референдумом, когда "уже четко сформировано собственное решение и только хочет или поддержку людей, или чтобы люди отклонили это решение".

Он также привел пример премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, который после неудачного референдума ушел в отставку.

"Например, Дэвид Камерон после неудачного референдума по Brexit, который он организовал, ушел в отставку. Не всегда надо идти в отставку, но всегда надо принимать на себя ответственность. Именно для этого мы выбираем лидеров", - сказал Вакарчук.

Как сообщал "Апостроф", на официальном сайте президента Украины зарегистрировали электронную петицию за отставку нового лидера страны Владимира Зеленского.