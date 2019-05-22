Преступление против демократии или удар по феодалам: что предлагает Зеленский Верховной Раде

Новоизбранный президент Владимир Зеленский после заседания с главами парламентских фракций предложил внести изменения в избирательную систему Украины в части отмены выборов в Верховную Раду по мажоритарным округам и снижения проходного барьера до 3%. Как это может повлиять на конфигурацию будущего парламента, и готовы ли народные депутаты поддержать инициативы президента, разбирался "Апостроф".

21 мая на Банковой состоялась встреча Владимира Зеленского с главами всех парламентских фракций и групп, а также спикером Рады Андреем Парубием и его заместителями, которая была обязательным условием перед публикацией президентского указа о роспуске парламента. На встрече, в частности, обсуждался вопрос проведения выборов уже по новым правилам. Так, Зеленский предложил отменить "мажоритарку", по которой сейчас избирается половина парламента, и снизить проходной барьер для политических сил до 3%. А следующие выборы, которые будут досрочными, провести уже по новым избирательным правилам.

Кроме того, обсуждалась и третья норма - об императивном мандате. Для голосования за все эти предложения Зеленский инициировал созыв внеочередного заседания Верховной Рады. Позже спикер парламента Андрей Парубий назначил заседание на 22 мая (начало в 12:00). На нем и должны проголосовать изменения в избирательную систему. Выборы же Зеленский назначил на 21 июля.

В начале мая "Апостроф" писал, что подобные обсуждения проходили на уровне фракций. Тогда один из нардепов не под запись рассказывал, что обсуждается отмена "мажоритарки" и принятие изменений в избирательное законодательство. Это было консенсусом в обсуждении с западными партнерами, которые ратовали за отмену именно мажоритарной системы.

"Сейчас БПП и НФ по большей части в этом объединились, они хотят закрытые списки и отмену "мажоритарки". Запад может на это пойти, так как они очень хотят отмены "мажоритарки". За это также дадут голоса депутаты от "Батькивщины" и "Оппоблока", - говорил "Апострофу" источник в парламенте.

Как рассказывают нардепы, решение провести досрочные выборы было также одобрено американскими партнерами, учитывая изменения правил игры на выборах, которые нардепы теперь должны проголосовать. Новые правила выгодны большей части нынешнего политикума, за исключением мажоритарщиков, многие из которых уже начали работу на своих округах, о чем уже писал "Апостроф". Правда, если будут закрытые списки партий, это фактически та же "мажоритарка", только без выборов на округах и необходимости вести там работу.

Благодаря же снижению проходного барьера в Раду могут попасть Радикальная партия Олега Ляшко, у которой, согласно последним опросам, было около 4% поддержки, "Самопомич", которая также заметно просела в рейтингах, "Оппозиционный блок", ориентирующийся на олигарха Рината Ахметова, "Народный фронт", у которого были рейтинги в районе статистической погрешности, а также многие новые силы, например, партия "Голос" Вакарчука.

Но наибольшую выгоду от внеочередных выборов может получить пропрезидентская партия "Слуга народа", которая по разным опросам имеет больше 40% поддержки, а значит, сможет иметь в Раде самую большую фракцию.

Демократия против феодализма

Дискуссии об изменении избирательного законодательства уже давно ведутся в политикуме. Новый избирательный кодекс, который предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах в Раду, а также изменение избирательной системы на местных выборах, был проголосован в первом чтении еще в ноябре 2017 года, после чего к нему было подано около 4 тысяч правок. Затем была создана рабочая группа по его доработке.

Теперь же есть высокая вероятность, что правила таки будут изменены. По словам представителей фракций, многие нардепы готовы поддержать предложенные Зеленским поправки уже сегодня.

По словам представителей фракций, многие нардепы готовы поддержать предложенные Зеленским поправки уже сегодня Фото: President.gov.ua

"Это (изменение избирательной системы, проходного барьера и введение императивного мандата, - "Апостроф") всегда были наши предложения. Мы всегда боролись за то, чтобы парламент разрушил абсолютно олигархическую и феодальную "мажоритарку". Снижение процентного барьера приведет к тому, что больше политических сил сможет зайти в парламент. Предложение Зеленского в парламент является очень качественным. Если Рада не выполнит свои обещания, президент все равно ее распустит. Мы поддерживаем идею императивного мандата. Но, как оказалось, есть дискуссии по этому поводу. Олигархату выгодно иметь зависимых тушек", - прокомментировал позицию фракции "Самопомич" ее глава Олег Березюк.

Похожего мнения придерживаются и во фракции "Радикальной партии".

"В большинстве эти инициативы будут нами поддержаны. Относительно проходного барьера еще идут во фракции консультации. Я лично за увеличение проходного барьера. Мы всегда говорили, что нужна пропорциональная система с открытыми списками. Предлагаются закрытые. Но давайте посмотрим, что будет окончательно предложено. И мы всегда были за императивный мандат", - рассказал "Апострофу" нардеп Игорь Мосийчук.

Есть и противники изменений. Например, представитель депутатской группы "Видродження", состоящей из мажоритарщиков, Антон Яценко говорит, что они против таких инициатив.

"Мы не будем за это голосовать. Мы считаем, что данное предложение фактически нивелирует демократию. Через закрытые списки могут попасть какие-то водители, охранники, массажисты. Мы считаем, что самая правильная система - это мажоритарная. Мы уверены, что нужно наоборот голосовать за 100-процентную "мажоритарку", а не за то, что сейчас пытаются протянуть ряд обанкротившихся политических сил, которые пытаются снизить проходной барьер. Я считаю, что это преступление против демократии - и Украина откатится на 15-20 лет назад. И опять мы будем иметь не парламент, а акционерное общество: у кого сколько депутатов, тот и решает", - прокомментировал нардеп "Апострофу".

В "Блоке Петра Порошенко" посоветовали сосредоточиться на рассмотрении во втором чтении Избирательного кодекса и раскритиковали предложенные "пожарные изменения".

"Инициаторы быстрой коррекции закона оставляют неизменной ключевую проблему – закрытость партийных списков. Какой бы не была система – смешанной, мажоритарной или пропорциональной – списки должны быть открытыми. Это и есть реформа. Все остальное – имитация или чистой воды политическая конъюнктура", - говорится в заявлении.

В "Батькивщине" ответили "Апострофу", что еще не обсуждали этот вопрос на фракции и ждут окончательный вариант от Зеленского.