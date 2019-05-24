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​Есть два варианта: соратник Зеленского рассказал о переезде с Банковой

пятница, 24 мая 2019, 17:28
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Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского прорабатывает два варианта переезда с Банковой.

Об этом в комментарии НВ рассказал заместитель главы Администрации Президента Кирилл Тимошенко.

"Мы занимаемся этим. Есть много нюансов по переезду: безопасность, секретность данных, их хранение. Сейчас прорабатываются два варианта переезда", - сказал он.

Тимошенко добавил, что это не вопрос следующего года. Переехать планируют уже в текущем году.

"Как видите, у меня пустой кабинет, я привез только свой телевизор. Да, мы очень хотим переехать", - резюмировал он.

Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию Президента с улицы Банковой в Киеве.

Как сообщал "Апостроф", перенос Администрации президента с улицы Банковой может обойтись в десятки миллионов долларов.

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