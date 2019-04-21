​Зеленский вывезет президента из Киева: подробности

Победитель второго тура президентских выборов в Украине (по данным экзит-полов) Владимир Зеленский планирует сократить Администрацию президента и перенести ее под Киев.

Об этом он заявил на брифинге.

Зеленский ответил на вопрос о вероятном переносе Администрации президента на Банковой в Киеве.

"Да, мы не хотим быть в этой администрации. Я не знаю, где это место. Место должно быть открытое. Как вам это место?( штаб - ред.). А, маленькое. Да, мы очень хотим сократить АП. Я хочу, чтобы не было трафика в Киеве. Поэтому я хочу найти такое место возле Киева", - заявил Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", в Украине завершилось голосование во втором туре за президента Украины. Центризбирком начал принимать результаты из избирательных участков.

Отметим, что согласно данным экзит-полов, на выборах побеждает Владимир Зеленский. За него, по данным экзит-полов, проголосовали 73,0% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 25,5%. Еще 1,5% украинцев испортили свои бюллетени.

Владимир Зеленский уже пообщался с журналистами, ответив на многочисленные вопросы. Зеленский принял поздравление от Порошенко, который заявил, что готов помогать новоизбранному президенту.

Официальные результаты будут обнародованы не позднее 1 мая.