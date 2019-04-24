Зеленскому объяснили, во сколько Украине обойдется переезд АП

Перенос Администрации президента с улицы Банковой может обойтись в десятки миллионов долларов.

Об этом заявил бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив в интервью "Украинской правде".

"Это десятки миллионов долларов. Надо же построить новую инфраструктуру. Кто-то говорит, что вот есть коворкинг-спейсы. Но надо понимать, что вы приезжаете и платите аренду, пользуетесь их инфраструктурой, и конечно не 427 человек", - сказал он.

По оценкам Шимкива, сам переезд можно организовать за год. Однако, он подчеркивает, что остается вопрос денег, поскольку в бюджете средства на это не предусмотрены.

Также экс-замглавы АП объяснил, какие еще трудности могут возникнуть при переезде администрации. В частности, он отметил, что для АП понадобится здание с большими залами для проведения встреч, места для архива с документами, библиотеки, кабинетов для 400 сотрудников. Также в здание нужно установить спецоборудование, которое обезопасит главу государства от прослушки.

Кроме того Шимкив отметил важность физической возможности попасть из АП в Кабинет Министров и Верховную Раду.

Как сообщал "Апостроф", ранее победивший на выборах президента Владимир Зеленский заявил, что намерен сократить АП и перенести ее в другое место.