RU   UA   EN  

среда, 24 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

24 апреля

09:30
Зеленскому объяснили, во сколько Украине обойдется переезд АП
09:24
​Гривна подскочила: актуальный курс от НБУ на 24 апреля
09:24
Украинский суд вынес вердикт по пойманному ВСУ боевику из батальона Прилепина
08:27
Появилось видео испытания украинскими военными новой противотанковой системы
08:21
У боевиков ЛНР произошло серьезное ЧП: десятки наемников в больнице
08:00
Международный день секретаря и именины Ивана: какой праздник 24 апреля
07:55
Стало известно, о чем Порошенко говорил на закрытой встрече с нардепами
07:23
В Россию прибыл Ким Чен Ын: опубликовано первое видео
07:19
Украинские военные жестко отомстили боевикам за гибель побратима
07:00
День секретаря: стихи, открытки, фото и видеопоздравления
06:55
В Киеве мотоцикл попал в жесткое ДТП с легковушкой: фото и видео
06:30
Гороскоп на 24 апреля: Девам нужно быть решительнее, а Водолеи окажутся в центре внимания
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленскому объяснили, во сколько Украине обойдется переезд АП

среда, 24 апреля 2019, 09:30
переглянути новину українською

Перенос Администрации президента с улицы Банковой может обойтись в десятки миллионов долларов.

Об этом заявил бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив в интервью "Украинской правде".

"Это десятки миллионов долларов. Надо же построить новую инфраструктуру. Кто-то говорит, что вот есть коворкинг-спейсы. Но надо понимать, что вы приезжаете и платите аренду, пользуетесь их инфраструктурой, и конечно не 427 человек", - сказал он.

По оценкам Шимкива, сам переезд можно организовать за год. Однако, он подчеркивает, что остается вопрос денег, поскольку в бюджете средства на это не предусмотрены.

Также экс-замглавы АП объяснил, какие еще трудности могут возникнуть при переезде администрации. В частности, он отметил, что для АП понадобится здание с большими залами для проведения встреч, места для архива с документами, библиотеки, кабинетов для 400 сотрудников. Также в здание нужно установить спецоборудование, которое обезопасит главу государства от прослушки.

Кроме того Шимкив отметил важность физической возможности попасть из АП в Кабинет Министров и Верховную Раду.

Как сообщал "Апостроф", ранее победивший на выборах президента Владимир Зеленский заявил, что намерен сократить АП и перенести ее в другое место.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Выборы президента Украины - Зеленский побеждает с огромным отрывом: онлайн трансляция

Дебаты Порошенко и Зеленского: все подробности, фото и видео

Собачьи бои и классное шоу: что нужно знать о дебатах Порошенко и Зеленского

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: