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​Гройсман пойдет на выборы с новой партией: стало известно название

пятница, 24 мая 2019, 22:31
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Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что пойдет на парламентские выборы с новой партией под названием "Украинская стратегия" и рассказал детали.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина".

"Я принял решение о том, что я буду идти в украинский парламент. Я хочу создать политическую силу без объединений. Я ее возглавлю и хочу сформировать команду людей, которые имеют молодость, уже опыт и четко понимают, что нужно государству. Это политсила будет называться "Украинская стратегия" и наша стратегия - это сильная Украина и состоятельные граждане", - отметил премьер.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось заявление главы Кабинета Министров Украины Владимир Гройсман о его уходе в отставку.

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