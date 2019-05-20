Гройсман удивил украинцев своим решением: опубликован документ

В сети появилось заявление главы Кабинета Министров Украины Владимира Гройсмана о его уходе в отставку.

Документ был опубликован спикером премьер-министра Василием Рябчуком в Facebook.

"В соответствии с частью второй статьи 115 Конституции Украины прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины", – говорится в заявлении.

Напомним, ранее во время брифинга в Киеве Владимир Гройсман объявил о своем решении уйти в отставку после очередного заседания правительства в среду, 22 мая.

Как сообщалось, новоизбранный президент Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил, что распускает парламент. Подробнее об этом решении читайте в материале "Апострофа": Роспуск Верховной Рады: перезапуск старой системы или новый кризис в Украине.