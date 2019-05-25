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Громкое решение трибунала по украинским морякам: в России пояснили, чем грозит Кремлю его упрямство

суббота, 25 мая 2019, 16:31
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Отказ России освободить пленных украинских моряков по требования международного трибунала может повлечь за собой усиление политического и экономического давления на Кремль.

Об этом "Апострофу" рассказал адвокат, защищающий украинцев, Николай Полозов.

"Я хочу напомнить, что в связи с инцидентом в Керченском проливе в марте уже были введены санкции со стороны стран Евросоюза, США, Канады, Австралии. И это может угрожать, поскольку Россия является морской державой, безопасности судоходства российских кораблей, как коммерческих, так и военных", – говорит Полозов.

Адвокат напомнил о прецеденте с делом Arctic Sunrise, когда несколько лет назад по запросу Нидерландов Международный трибунал обязал Россию освободить активистов Гринписа, которые пытались проникнуть на российскую нефтедобывающую платформу в международных водах.

"И Россия в конечном счете через некоторое время выполнила решение трибунала. Да, они это обусловили другими обстоятельствами, желая сохранить лицо и не прогнуться под трибунал, но выпустили. Поэтому здесь я тоже думаю, что риторика это одно, а реал политик это совершенно другое. И конечно же российские власти будут ориентироваться на существенные обстоятельства, пускай даже и риторика может слегка расходиться с делом. Это не окончательная победа, но это серьезный шаг вперед в деле освобождения моряков", – резюмировал Полозов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", международный трибунал по морскому праву, который находится в немецком городе Гамбург, обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда.

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