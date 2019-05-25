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Журналисты раскрыли подробности о теневом "регионале" в команде Зеленского: фото и видео

суббота, 25 мая 2019, 12:28
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В команде нового президента Украины Владимира Зеленского не обошлось без представителя "регионалов".

Об этом говорится в расследовании программы "Гроші". Журналисты выяснили, что речь идет о Илье Павлюке, который отвечает за координацию и финансы региональных представителей команды президента.

В опубликованных переписках его называют "Илья Николаевич". В команде Зе он занимается поиском физических лиц-предпринимателей со стабильным доходом и без долгов для пополнения через них избирательного фонда или контроль на местах.

Интересно, что фамилия Павлюка не упоминается на сайте Зе-команды. Журналисты считают, что его роль не афишируют намеренно.

"Не знаю, откуда у вас информация о причастности Павлюка к команде. В принципе, я с Ильей Павлюком знаком, и уже довольно давно. Но я со многими вожу знакомство, и этот человек не является членом нашей команды. Сейчас я даже не знаю, чем он занимается", — прокомментировал ситуацию бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир.

Скрывать связи с Павлюком у президента могут по причине того, что большинство упоминаний о нем в СМИ касается периода его деятельности при президенте Викторе Януковича.

В частности, СМИ называют его "решалой на таможне", "посредником в таможенных вопросах" и даже "королем контрабанды" в западном регионе.

Известно, что Павлюк был помощником на то время народного депутата 6 созыва Игоря Калетника, который сейчас прячется от украинского правосудия в РФ. При этом к власти может вернуться его отец Григорий Калетник, который в 1998-2005 годах занимал пост главы Винницкой ОГА. Экс-нардеп рассчитывает вернуться к коррупционным схемам в Украине именно через команду Зеленского.

На фото - Григорий Калетник

На фото - Игорь Калетник

Ранее "Апостроф" сообщал, что сын беглого президента Украины Виктора Януковича, Александр рассказал, действительно ли ездил в оккупированный боевиками Донецк.

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