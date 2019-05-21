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Сын Януковича сделал неожиданное заявление о поездке в Донецк

вторник, 21 мая 2019, 13:37
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Сын беглого президента Украины Виктора Януковича, Александр рассказал, действительно ли ездил в оккупированный боевиками Донецк.

Соответствующее его заявление по этому поводу опубликовал пресс-секретарь Януковича-младшего Юрий Кирасир.

"Появление подобной информации является продолжением грязных технологий и манипуляций, которые использовались и используются против Президента Украины В. Януковича и членов его семьи. Последствия этого потока лжи и дезинформации в 2014 году стали катализатором государственного переворота в Украине, который, как мы видим, привел страну к ужасным последствиям", - говорится в сообщении.

Напомним, что недавно СМИ боевиков распространили информацию о визите в Донецк сына Януковича. Писали, что этот визит связан с тем, что "Москва готовит ДНР к автономии в составе Украины".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, зачем и с кем встречался Саша "Стоматолог" в Донецке.

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