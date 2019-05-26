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​Гройсман рассказал, почему пойдет на выборы без Порошенко

воскресенье, 26 мая 2019, 22:31
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что не будет объединяться с политической силой Петра Порошенко, потому что у них разные взгляды.

Об этом Гройсман заявил в эфире телеканала ICTV вечером 26 мая.

Комментируя возможное объединение с политсилой Порошенко, Гройсман сказал: "Такие предложения были, и многие политики говорили между собой о разных возможностях. Я принял решение - я буду идти самостоятельно и это решение для меня окончательное".

"Я считаю, что мы просто разные", - добавил премьер.

"Для меня участие в выборах - не просто желание участвовать в выборах. У меня четкий взгляд на то, что может сделать Украину и украинский сильнее. И считаю, что эти шаги должны быть реализованы", - пояснил Гройсман.

Как сообщал "Апостроф", премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что пойдет на парламентские выборы с новой партией под названием "Украинская стратегия" и рассказал детали.

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