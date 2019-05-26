Освобождение украинских моряков: в России дали дерзкий ответ

В России заявили, что не собирается выполнять решение Международного трибунала по морской агрессии Кремля в Азовском море и освобождать украинских моряков.

Об этом заявил так называемый депутат Госдумы РФ от оккупированного Крыма Руслан Бальбек, назвав это решение тем, которое "ничего не стоит".

"Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры и гроша не стоят", – заявил он.

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел России заявили, что Международный трибунал ООН вообще не имел права рассматривать этот "инцидент" и требовать освобождения украинских моряков.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась реакция соцсетей на решение Международного трибунала по морской агрессии Кремля.