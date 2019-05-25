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Иначе и не могло быть: реакция соцсетей на решение Международного трибунала по морской агрессии Кремля

суббота, 25 мая 2019, 17:10
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Решение Международного трибунала в Гамбурге по пленным украинским морякам является важной победой для Украины и дает надежду на освобождение граждан, захваченных в Керченском проливе.

Такое мнение высказала, в частности, украинская дипломат Елена Зеркаль.

"Приказ Трибунала является четким сигналом России, что она не может нарушать международное право безнаказанно. Задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общему международному праву. Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ Трибунала. Напомню, что в подобном деле - Arctic Sunrise - Россия также не участвовала, но быстро освободила людей", – пишет она.

Также о решении Трибунала высказались в Facebook нынешний президент Украины Владимир Зеленский и бывший – Петр Порошенко.

В целом многие комментаторы позитивно оценивают решение трибунала и ожидают продвижения в деле освобождения пленных моряков.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Международный трибунал по морскому праву, который находится в немецком городе Гамбург, обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда.

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