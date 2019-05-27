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Куда Зеленский хочет перевезти АП: опубликованы фото

понедельник, 27 мая 2019, 14:18
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Стало известно, где может разместиться Администрация президента Украины Владимира Зеленского, вместо привычной Банковой.

Об этом сообщает LIGA.net, публикуя фото возможного места размещения.

"Идея переезда жива, идет работа в этом направлении", - отметили изданию в пресс-службе президента.

При этом, у Зеленского говорят, что все президенты в начале своей каденции хотели съехать с Банковой, но в силу разных причин отказывались от этой идеи. Один из моментов, который стопорил переезд, был вопрос безопасности и необходимости сохранять документы в архивах в надлежащих условиях и так далее.

"Администрация Владимира Зеленского серьезно намерена переехать. Это может произойти до конца этого года", - уточнили у президента.

На данный момент рассматриваются несколько вариантов помещений для переезда. Официально команда Зеленского не признается, где именно расположены варианты для переезда.

При этом, сразу несколько собеседников в новой Администрации сообщили, что рассматривается возможность переезда АП в конгрессно-выставочный центр Парковый, более известный как "вертолетная площадка Януковича". Именно в этом здании неподалеку от Мариинского парка располагался штаб Зеленского в дни голосования на президентских выборах.

По информации собеседников издания в Администрации Зеленского, на данный момент ведутся переговоры о возможном переезде АП в Парковый.

"С юристами какое-то общение есть. Но оно идет по поводу аренды площадей", - отметил осведомленный источник. По его словам, на данный момент никаких договоренностей нет. "Вопроса цифр сейчас нет, поскольку нет концепции. Они сами не знают, что хотят", - рассказал собеседник издания в Парковом.

Что касается стоимости переезда, то в окружении Зеленского, цифра не называется.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что изменилось на Банковой с приходом Зеленского.

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