Верховный суд принял решение по иску к Зеленскому о роспуске Рады

Верховный Суд отказал в открытии производства по делу о признании недействительным указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда в Facebook.

Суд объявил об отказе в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда Украины.

"Верховный суд пришел к выводу, что по содержанию положений части 2 статьи 147, части 1 статьи 150 Конституции Украины проверка на предмет соответствия Конституции Украины всех без исключения правовых актов Верховной Рады Украины и президента Украины относится к полномочиям Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении.

В суде рассказали, что истец обосновал исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года и заинтересован в непрерывной и стабильной работе парламента. Утверждал, что назначение внеочередных выборов в Верховную Раду на 21 июля 2019 года тоже нарушает его избирательные права (не только как избирателя, но и как субъекта права на самовыдвижение кандидатом в народные депутаты Украины), а именно препятствует его планам на отдых летом и участию в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью.

Верховный суд обратил внимание, что Кодекс административного судопроизводства Украины регламентирует порядок рассмотрения не всех публично-правовых споров, а только тех, которые возникают в результате осуществления субъектом властных полномочий именно управленческих функций и рассмотрение которых непосредственно не относится к подсудности других судов.

"В решении указано, что конституционный процесс досрочного прекращения полномочий ВРУ и участие в этом процессе президента Украины не является формой реализации его управленческих функций и не может подпадать под контроль суда административной юрисдикции", - говорится в сообщении.

Постановление может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда в течение 15 дней со дня его принятия.

Как сообщал "Апостроф", бывший президент Петр Порошенко осудил решение действующего гаранта Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.