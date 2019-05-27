RU   UA   EN  

понедельник, 27 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

27 мая

20:45
Испытания обновленных украинских ракет: опубликовано фото и видео с полигона
20:44
Лобби интересов украинцев: Труханов рассказал, зачем идет в парламент
20:15
У Зеленского прокомментировали идею Коломойского о дефолте Украины
19:50
Летняя жара: синоптики порадовали прогнозом на последний день весны
19:25
Верховный суд принял решение по иску к Зеленскому о роспуске Рады
19:00
Под Запорожьем пронесся огромный смерч: появились жуткие видео стихии
19:00
Ада Роговцева госпитализирована? Что на самом деле произошло с актрисой
18:54
Украинские студентки серьезно пострадали в ДТП в Польше
18:37
В России с ножом напали на журналистов из-за Сталина: фото и видео кровавого инцидента
18:34
Зеленский планирует назначить главой Николаевской ОГА скандального чиновника Порошенко
18:22
​Российская компания подала в суд на концерн "Антонов"
18:22
Правительство Австрии отправили в отставку из-за "российского" скандала
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Верховный суд принял решение по иску к Зеленскому о роспуске Рады

понедельник, 27 мая 2019, 19:25
переглянути новину українською

Верховный Суд отказал в открытии производства по делу о признании недействительным указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда в Facebook.

Суд объявил об отказе в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда Украины.

"Верховный суд пришел к выводу, что по содержанию положений части 2 статьи 147, части 1 статьи 150 Конституции Украины проверка на предмет соответствия Конституции Украины всех без исключения правовых актов Верховной Рады Украины и президента Украины относится к полномочиям Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении.

В суде рассказали, что истец обосновал исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года и заинтересован в непрерывной и стабильной работе парламента. Утверждал, что назначение внеочередных выборов в Верховную Раду на 21 июля 2019 года тоже нарушает его избирательные права (не только как избирателя, но и как субъекта права на самовыдвижение кандидатом в народные депутаты Украины), а именно препятствует его планам на отдых летом и участию в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью.

Верховный суд обратил внимание, что Кодекс административного судопроизводства Украины регламентирует порядок рассмотрения не всех публично-правовых споров, а только тех, которые возникают в результате осуществления субъектом властных полномочий именно управленческих функций и рассмотрение которых непосредственно не относится к подсудности других судов.

"В решении указано, что конституционный процесс досрочного прекращения полномочий ВРУ и участие в этом процессе президента Украины не является формой реализации его управленческих функций и не может подпадать под контроль суда административной юрисдикции", - говорится в сообщении.

Постановление может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда в течение 15 дней со дня его принятия.

Как сообщал "Апостроф", бывший президент Петр Порошенко осудил решение действующего гаранта Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Фотовзгляд

Все галереи
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Путина не все хорошо, но на новую войну в Украине он не пойдет - Сэмюэл Чарап

Путин может погрузить Украину в хаос ради возобновления СССР – Павел Казарин

Зеленский - политический кабан, которого пытаются поставить в неудобную позицию два загонщика - Алексей Кущ

Зеленский не может принести мир в Украину - Павел Казарин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: