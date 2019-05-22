Порошенко жестко прошелся по Зеленскому за роспуск Рады

Бывший президент Петр Порошенко осудил решение действующего гаранта Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом он сказал во время обращения к журналистам, передает Украинская правда.

"Это естественное желание президента Украины иметь большинство в Верховной Раде... Верховную Раду можно распускать не тогда, когда захочется президенту, даже если это для него нужно, а тогда, когда есть исчерпывающий перечень оснований для таких действий президента", - сказал он.

Он указал на два условия для такого решения, которые определены Конституцией. Первое - отсутствие коалиции. И второе - невозможность роспуска Рады за 6 месяцев до окончания срока полномочий нового парламента.

"К сожалению, Конституция не была соблюдена. Мы видим, что начала деятельность команда (Зеленского - прим. ред.) с нарушением Конституции. Это точно не может не вызывать беспокойства", - добавил Порошенко.

Подробнее о том, готовы ли депутаты поддержать инициативы Зеленского, читайте в материале "Апострофа": Преступление против демократии или удар по феодалам: что предлагает Зеленский Верховной Раде.