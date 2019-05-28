Карлсон возвращается пошалить: появились мощные фотожабы на Саакашвили

Украинцы все никак не утихают и продолжают обсуждать возвращение украинского гражданства бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Искрометные фотожабы пользователи публикуют в соцсетях.

Напомним, изменение в указ бывшего президента Украины Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства, президент Украины Владимир Зеленский внес во вторник, 28 мая.

Напомним, Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. Пятый президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.

Как сообщал "Апостроф", ранее стала известна точная дата возвращения Саакашвили в Украину.