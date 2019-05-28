Саакашвили возвращается в Украину: точная дата и важное заявление погранслужбы

Стало известно, когда бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили вернется в Украину после решения о возвращении ему гражданства.

О дате своего возвращения Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook.

"Спасибо всем, кто поддерживал меня все это время! Завтра (29 мая, - прим. ред.) возвращаюсь к себе домой в Киев! Рейс №753 авиакомпании LOT Варшава-Киев (Борисполь). По расписанию прибываю в 17.15! С нетерпением жду встречи! Увидимся!" – написал он.

При этом, как сообщает "Украинская правда", оснований для запрета въезда для Саакашвили в Украину, у представителей пограничной службы нет.

"Гражданин Украины не может быть ограничен в праве въезда на территорию Украины", - отметил в комментарии изданию пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Он отметил, что ранее Саакашвили было запрещено пересекать границу с Украиной "как лицу без гражданства на основании незаконного нарушения границы", а сейчас эти обстоятельства исчезли.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась реакция соцсетей на возвращение Зеленским гражданства Саакашвили.