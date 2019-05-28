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Закладывает бомбу под страну: реакция соцсетей на возвращение Зеленским гражданства Саакашвили

вторник, 28 мая 2019, 18:15
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Украинцы бурно отреагировали на решение президента Украины Владимира Зеленского о возвращении украинского гражданства бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили.

Своим мнением на этот счет пользователи делятся в соцсетях.

Напомним, изменение в указ бывшего президента Украины Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства, Зеленский внес во вторник, 28 мая.

Отметим, Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. Пятый президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский официально распустил Верховную Раду.

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