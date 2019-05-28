Названа дата первого съезда партии Кернеса-Труханова

Совместная партия мэров Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова планирует в первые дни июня провести свой съезд.

Об этом "Апострофу" рассказал источник в депутатской группе "Видродження".

"Первый съезд запланирован на 2 июня. Скорее всего, его будут проводить в два этапа: в Одессе и в Харькове", - рассказал собеседник.

При этом он отметил, что пока неясно, в каком именно городе состоится съезд 2 июня.

Известно, что партия будет называться "Доверяй делам". Основой стала одесская партия Труханова с одноименным названием.

К новой политической силе присоединится и партия" Видродження", одним из спонсоров которой является олигарх Игорь Коломойский.

Как сообщал "Апостроф", ранее сам Коломойский признался, что его связывает с партией Кернеса-Труханова.