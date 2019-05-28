Новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заверил, что возвращение украинского гражданства экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили – это ни что иное, как восстановление справедливости. Об этом сообщает Интерфакс. "Я сейчас не хочу говорить о своем отношении, потому что мы лично знакомы с Михеилом… Могут быть у людей разные отношения, но сейчас важно одно: что был нарушен закон, и то, как поступили с Михеилом – это точно не было примером, как себя должна вести Украина со своими гражданами. Поэтому эта справедливость была восстановления", - сказал он. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский своим указом о возвращении Саакашвили гражданства "просто восстановил справедливость и верховенство права в Украине конкретно в этом вопросе". Кроме того, он заявил о своем намерении преобразовать СНБО в мощный аналитический центр. "Моя цель – превратить СНБО в стратегическую площадку для принятия важных решений для государства, которых сейчас накопилось очень много", - отметил Данилюк. Он подчеркнул, что хочет сформировать в СНБО "мощную команду". Как сообщал "Апостроф", ранее стала известна точная дата возвращения Саакашвили в Украину.