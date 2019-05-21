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Зеленский официально распустил Верховную Раду: опубликован документ

вторник, 21 мая 2019, 17:40
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Фото: President.gov.ua

Администрация президента Украины Владимира Зеленского опубликовала указ о роспуске Верховной Рады.

Документ обнародован на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, как и сообщалось ранее, досрочные выборы в Раду назначены на 21 июля.

В указе говорится о досрочном прекращении полномочий парламента, а также о назначении внеочередных выборов в парламент.

"Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", - говорится в указе.

Также Зеленский приказал Кабмину обеспечить финансирование внеочередных выборов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, что во время встречи с лидерами фракции ВР Зеленский предложил еще до досрочных выборов отменить мажоритарку, а также снизить проходной барьер в парламент до 3%. Как ожидается, Рада должна проголосовать за эти изменения в среду, 22 мая, во время внеочередного заседания.

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